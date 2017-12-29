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Alanyalılar Helsinki'den müjde verdi

Finlandiya'da yaşayan Alanya'nın tanınmış simalarından Erol Uğur, Alanyalı turizmciler Levent Alanya ve Şevki Demir, Helsinki'de turizmin nabzını tuttular 

Alanyalılar Helsinki'den müjde verdi

Finlandiya'da yaşayan Alanya'nın tanınmış simalarından Erol Uğur, Alanyalı turizmciler Levent Alanya ve Şevki Demir, Helsinki'de turizmin nabzını tuttular 

29 Aralık 2017 Cuma 17:04
Alanyalılar Helsinki'den müjde verdi
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UZUN yıllardır Finlandiya'da yaşayan Alanya'nın tanınmış simalarından Erol Uğur, Helsinki'de yakın arkadaşları olan Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden Levent Alanya ve restoran işletmecisi Şevki Demir'le bir araya geldi. Finlandiya'da Alanya'nın çok popüler bir tatil destinasyonu olduğunu söyleyen Erol Uğur "Önümüzdeki sezona ilişkin Alanya'ya Finli ilgisi giderek yükseliyor. Bu durum bir Alanyalı olarak beni gururlandırıyor" dedi. Levent Alanya ise "Finlandiya'da tur operatörleriyle yaptığımız görüşmeler ve izlenimlerimize göre, önümüzdeki sezon sektörün umutla beklediği Finlandiyalı, Avrupalı ve İskandinav turistleri ağırlamaya başlayacağız" dedi. Şevki Demir de "Helsinki'ye bakınca, iyi bir 2018 turizm sezonunun bizi beklediğini görebiliyoruz" şeklinde konuştu.  

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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaHelsinkiAlanyaErol UğurTurizm
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