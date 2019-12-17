Alanyalılar 'Gelecek'te buluştu! Kiriş, Kulak, Demir ve Tuluk bir arada
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde Alanya kökenli çok sayıda isim de görev alıyor.
ALPER KUTAY
ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde Alanya kökenli çok sayıda isim de görev alıyor. Kurucular kurulu listesine giren emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’in yanı sıra Alanya’nın komşusu, Karaman’a bağlı Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve Ali Kiriş’in yanı sıra Alanyalı genç işadamları Hüseyin Tuluk ve Emre Tuluk da Gelecek Partisi’nde aktif görev aldı. Ankara’da Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında buluşan Alanyalılar, Alanya’daki teşkilat yapılanmasını da masaya yatırdılar. Ali Kiriş ve Mevlüt Demir’in önümüzdeki günlerde Alanya’ya geleceği, Alanya’da bazı ziyaretler ve görüşmeler yaptıktan sonra teşkilatın ana omurgasını oluşturmak için düğmeye basacakları da gelen haberler arasında.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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