Alanyalılar Çatalca’da Alaiye şehitlerini andı

ALANYA Kent Konseyi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 6 yıldır düzenlediği Çatalca Alaiye Şehitleri Anma Programı dün gerçekleştirildi. 2000 kişilik bir grupla şehitliğe hareket eden Alanya Kent Konseyi Kafilesine, özel araçlarıyla katılan vatandaşlar da eşlik etti. Törene Alanya Kent Konseyi ile birlikte gelen Alanyalıların yanı sıra, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Çatalca Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, Çatalca Gaziler Derneği Temsilciliği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevre İlçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören alanına kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşların önünde Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ,Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ,Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara,Gezi Koordinatörü Faruk Nafiz Koçak eşlik etti. Törende ilk olarak Alaiye Şehitliği’ne, Alanya Kent Konseyi, Alanya Belediyesi ve Çatalca Kaymakamlığı tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin açıklamayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Başkan Yücel açıklamasında ’ 17 Kasım’ın Alanyalılar açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek ‘Çatalca’da tabur olarak şehit olan Alaiye Şehitlerimiz adına her sene Çatalca’ya gelerek şehitlerimize, atalarımıza minnet ve şükranlarımızı sunup, dualarımızı okuyoruz. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur anlayışıyla 100. yılda başlattığımız bu anma etkinliklerine her sene çoğalarak katılıyoruz. Bizlere düşen görev onların kanlarıyla kazanılan bu zaferi,vatanının kutsallığını,bayrağının şanını canından üstün tutan şehitlerimizden aldığımız gibi lekesiz ve tertemiz vatanımızın varoluşu için çalışıp gelecek nesillere teslim etmektir. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Alaiye şehitlerimize ve tüm şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene “ ifadelerine yer verdi.

Şehitlere dualar edilmesinin ardından tören sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Protokolle fotoğraf çektiren vatandaşlar törenin ardından dağıldı. Alanya Kent Konseyi Kafilesi İstanbul Kültür turuna devam etmek üzere tören alanından ayrıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Profesör Ümit Doğay Arınç da dönüşte Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’yı ziyaret ederek teşekkür plaketlerini takdim ettiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 16:43