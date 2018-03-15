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Alanyalılar 18 Mart'ta buluşacak

İstanbul Alanyalılar Derneği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenleyecek

Alanyalılar 18 Mart'ta buluşacak

İstanbul Alanyalılar Derneği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenleyecek

15 Mart 2018 Perşembe 20:19
Alanyalılar 18 Mart'ta buluşacak
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18 MART Pazar günü İstanbul Fatih'te bulunan dernek binasında gerçekleştirilecek olan organizasyon saat 15.00'te başlayacak. 'Kahraman şehitlerimizi unutmadık' sloganıyla düzenlenen programda Alanyalı akademisyen Yazar Selim Han Yeniacun da konuşmacı olarak yer alacak. Yeniacun konuşmacı olarak katılacağı programa, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul'da yaşayan tüm Alanyalı hemşerilerini de davet etti. 
SELİM HAN YENİACUN KİMDİR?
1990 yılında Alanya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Alanya'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü başarıyla bitirdi. İstanbul'da Alanya'da başlamış olduğu siyasi kariyerine İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı ile devam etti. NATO üyesi ülkelerden seçilen başarılı gençlerin oluşturduğu Atlantik Antlaşması Gençlik Birliği'nde Türkiye delegasyonu genel sekreterliği görevini yerine getirdi. Marmara Üniversitesi'nde Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisansını onur derecesiyle tamamladı. Yüksek lisansının ardından ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet bursu ile Marmara Üniversitesi kadrolarında görevlendirilmek üzere İsrail'e doktora eğitimine gönderildi. Akademisyen ve akademisyen adayı gençlerin bir araya toplandığı İstanbul Fikir ve Eğitim derneğinin kurucu başkanı olan Yeniacun ,Türk Kızılay'ı ile beraber yürüttüğü 'Suriyeli Sığınmacılar Raporu' ile hem Svil Toplum Kuruluşları (STK) çevrelerince hem de kamuoyu tarafından beğeni ve takdir toplamış, "Ermeni Meselesinin Yüzüncü Yılında Yalanlar, İddialar ve Gerçekler" adında ortak bir kitabı da geçtiğimiz senelerde çıkmıştır. Yeniacun'un 3 yıllık çalışması olan Osmanlı Suriyesi'nde Bitmeyen Mücadele kitabı 24 Mayıs'ta kitapçılarda yerini almıştı.

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Son Güncelleme: 15.03.2018 20:24
Anahtar Kelimeler:
çanakkale Zaferiİstanbul Alanyalılar Derneği
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