Alanyalı yazar ÇYDD için imzalayacak

ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenen, bugün başlayarak 4 Kasım'da sona erecek olan kitap fuarına birbirinden değerli yazarlar katılacak.

GELİRLERİ ÇYDD'YE BIRAKACAK

Kitap fuarına katılarak 'Yazgı Tutsakları' kitabını imzalayacak olan Alanyalı yazar Mimar Adnan Gökçe, fuarda elde edeceği geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıkladı. Gökçe, Kız çocuklarının eğitimi için çalışan bu önemli kuruma destek olmanın önemini vurgularken, ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan da Gökçe'ye bu anlamlı davranışı için teşekkür etti.