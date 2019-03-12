Alanyalı Vekil Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

16 yılda devrim niteliğinde atılan adımlarla engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmaların bir bir hayata geçtiğini belirten Çelik, “Son 16 yılda engelli vatandaşlarımızın bakımı için ayrılan kaynak 95 kat arttı. 31 Mart'tan sonra güçlü hükümetimiz ve gönül belediyeciliğimizle engellileri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz'' dedi.Sena Nur Çelik, Muratpaşa İlçesi'nde Hatice-Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Otistik çocukların renkli gösterisini izledi, ailelerin sorunlarını dinledi.

‘'Engelli istihdamı 10 katına çıktı''

Türkiye'nin engellilerin sorunlarının çözümünde çağ atladığını teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda yüzde 80'lere çıkardıklarını ifade eden Çelik, 2002 yılında kamuda 5 bin engelli çalıştığını, bu rakamı 16 yılda 10 katına çıkarttıklarını söyledi.. Kamuda 56 bin engelli vatandaşı istihdam ettiklerini de hatırlatan Çelik , " Sosyal hayattan ekonomiye, eğitimden sağlığa her alanda engelli kardeşlerimize destek olmak için çalıştık. 2009 yılında Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini kabul ettik. Anayasa değişikliği ile engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına aldık. Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engellilerimizin bakım destek hizmeti sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezlerimizden 446 engellimiz yararlanıyor. 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün 513 bin engelli evde bakım desteğinden yararlanıyor. Bütün engelli çocuklara eğitim desteği veriyoruz. 310 bine yakın engelli çocuğumuz özel eğitim kurumlarında eğitim görüyor. Daha fazla engelli çocuğumuzun toplumsal hayatın içinde yer alması için çalışıyoruz. Son 16 yılda engelli vatandaşlarımızın bakımı için ayrılan kaynak 95 kat arttı. Engelli istihdamı ise 10 katına çıktı. 31 Mart'tan sonra da gönül belediyeciliği ile engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz.'' dedi

‘'Engelleri birlikte aşıyoruz''

Hükümetin engellilere fırsat eşitliği sağlamak için önemli reformlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, engellilerin engellerini hiçbir şekilde hissetmediği bir fiziki altyapı çalışmalarını hızla hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Engellilerin 4 duvar arasına hapsolmalarını istemediklerini söyleyen Çelik " Sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında engelleri aşmak için de yüksek standartlarda yeni adımlar atıyoruz. Evde sağlık hizmeti uygulaması ile yüzleri güldürdük. Hastanede ve evde eğitim imkanı sağladık. Erken emeklilik hakkı, engelli memurlara özel mesai uygulaması, ücretsiz toplu ulaşım ve iletişim indirimleri ile hayatları kolaylaştırdık. Engellilere yönelik sosyal politikalarımızı ‘yardım' değil ‘hak' anlayışı ile şekillendirdik. Engelleri birlikte aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.