Alanyalı Uysal'ı ağabeyi anlattı

YENİ Alanya’ya konuşan ağabey Hasan Uysal “Mevlüt, hep doğru bildiği şeyleri yaptı, buralara geldi. Bundan sonra da öyle olacaktır. Vatana, millete hayırlı olsun” dedi. Kadir Topbaş'ın istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın getirileceği açıklandı. Bu gelişme Uysal’ın Alanya’daki ailesini ve Alanyalıları heyecanlandırdı. Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan ağabey Uysal “Ailemizde hepimizin ruhunda liderlik var. Mevlüt daha ilkokuldayken okul başkanı olmak için uğraşırdı, Alanya Endüstri Meslek Lisesi'nde okurken de okul başkanıydı. Efendi bir çocuktu, çalışkandı da. Endüstri Meslek Lisesi'nde okumuş bir öğrenci olarak Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üstelik İstanbul Üniversitesi'ni. O dönemin şartlarında bu çok zordu" dedi.

