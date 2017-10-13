Alanyalı Uysal çalışmaları anlattı

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, AKP Ordu Milletvekili ve Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu'yu makamında ağırladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında yapılan ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı'na katılan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve acil durumlarda yapacağı çalışmalara katılımcılara anlattı. Toplantıda, konunun bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek, kentin afet planları, afete hazırlık, afet sırasında müdahale ve olası bir durumun sonrasında iyileştirmeyle ilgili planlar ele alındı.