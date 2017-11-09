Alanyalı Uysal'a ziyaretler sürüyor

ALANYALI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a 'Hayırlı olsun' ziyaretleri aralıksız olarak sürüyor. Uysal, seçildiği günden bu yana olduğu gibi dün de günün büyük bölümünde konuklarını ağırladı.

