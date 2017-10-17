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Alanyalı Uysal'a tebrikler sürüyor

Alanyalı İBB Başkanı Mevlüt Uysal, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor

Alanyalı Uysal'a tebrikler sürüyor

Alanyalı İBB Başkanı Mevlüt Uysal, tebrik ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor

17 Ekim 2017 Salı 23:25
Alanyalı Uysal'a tebrikler sürüyor
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Alanyalı başkanı Mevlüt Uysal'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Aslen Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nden olan ve Başakşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından 27 Eylül'de meclisin oy çokluğu ile İBB Başkanı seçilen Mevlüt Uysal, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AKP İstanbul Kurucu İlçe Başkanları’nı makamında ağırladı. AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'yi de misafir eden Uysal, "Sayın Bürge'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Öte yandan, Prof. Abdülkadir Karahan'ın eşi ve 24. Dönem AKP Milletvekili Zeynep Karahanuslu'nun annesi Süreyya Karahanuslu'nun vefatı nedeniyle Karahanuslu ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Uysal ayrıca Eminönü eski Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" mesajı verdi.

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Alanyalı İBB Başkanı Mevlüt UysalTebrik Ziyaretleri
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