Alanyalı Uysal'a İstanbul'da hemşehri desteği

SEÇİM çalışmaları kapsamında Büyükçekmecelilerle kahvaltıda buluşan Uysal’a hemşehri KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik etti. Toplantıda bir konuşma yapan Uysal, Büyükçekmece halkının gönül rahatlığı ile sahile inip yürüyüş yapamadığına dikkat çekti. “Herkese yetecek kadar sahilimiz var” diyen Uysal, projelerinden bahsetti. Büyükçekmece’nin mahallelerinde hizmet adına hiç bir şey olmadığını ifade eden Uysal, karşılarına sorundan başka bir şeyin çıkmadığını dile getirdi. Uysal, Büyükçekmece’nin belediye tarafından hep ihmal edildiğini sözlerine ekledi. Uysal’a çalışmalarında başarılar dileyen Dim ise, “İstanbul BŞB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı hemşehrim Uysal ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Başarılar diledik. Allah yolunu açık etsin” dedi.