Alanyalı Uysal'a İstanbul'da hemşehri desteği

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, aslen Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile kahvaltı programında bir araya geldi

Alanyalı Uysal'a İstanbul'da hemşehri desteği
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SEÇİM çalışmaları kapsamında Büyükçekmecelilerle kahvaltıda buluşan Uysal’a hemşehri  KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik etti. Toplantıda bir konuşma yapan Uysal, Büyükçekmece halkının gönül rahatlığı ile sahile inip yürüyüş yapamadığına dikkat çekti. “Herkese yetecek kadar sahilimiz var” diyen Uysal, projelerinden bahsetti. Büyükçekmece’nin mahallelerinde hizmet adına hiç bir şey olmadığını ifade eden Uysal, karşılarına sorundan başka bir şeyin çıkmadığını dile getirdi. Uysal, Büyükçekmece’nin belediye tarafından hep ihmal edildiğini sözlerine ekledi. Uysal’a çalışmalarında başarılar dileyen Dim ise, “İstanbul BŞB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı hemşehrim  Uysal ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Başarılar diledik. Allah yolunu açık etsin” dedi.

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