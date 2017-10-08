Alanyalı Uysal'a ilk uluslararası ödül

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ( İBB) olan Alanyalı Mevlüt Uysal, göreve başladıktan sonra ilk uluslararası ödülü aldı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen 'Dünya Lale Zirvesi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem ödül hem de sertifika ile döndü. Dünya Lale Zirvesi'nin Başkanı Michel Gauthier'ın takdim ettiği sertifikayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal adına Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal aldı. Beşincisi 2013 yılında İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl yedincisi 05-07 Ekim tarihleri arasında Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan 'Dünya Lale Zirvesi'nde ayrıca 'Görülmeye Değer En İyi 5 Lale' ödülü de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.