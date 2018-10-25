Alanyalı üreticiler dikkat! Muz yok olma yolunda

ULUSAL yayın yapan bir haber kanalının haberine göre muz bitkilerinin kökleri, Panama hastalığına sebep olan bir toprak mantarının tehdidi altında. Bilim insanları laboratuvarda muz üretmek gibi çözümler üstüne çalışıyor. Muzun genlerini değiştirerek hastalığa dirençli hale getirilmeye çalışılıyor. Alanya Muz Birliği Başkanı Mustafa Şenli ise, "Şu anda konuyla ilgili Alanya'da bize ulaşan bir şey yok. Birlik olarak gereken araştırmaları yaparız. Bu tarz spekülasyon yaratılan haberlerle üreticimiz tedirgin olmasın" dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 15:27