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Alanyalı turizmcinin bütçe şaşkınlığı

ALTAV Genel Kurulu'nda açıklanan 2017 yılı tahmini tanıtım bütçesinin yarattığı şaşkınlık sürüyor. Turizm sektörü temsilcileri "Bu parayla tanıtım olmaz" diyor

Alanyalı turizmcinin bütçe şaşkınlığı

ALTAV Genel Kurulu'nda açıklanan 2017 yılı tahmini tanıtım bütçesinin yarattığı şaşkınlık sürüyor. Turizm sektörü temsilcileri "Bu parayla tanıtım olmaz" diyor

09 Kasım 2017 Perşembe 23:16
Alanyalı turizmcinin bütçe şaşkınlığı
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YENİ tanıtım sezonunda Rusya ve Avrupa'daki turizm fuarlarında daha etkin tanıtım ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), seçimli olağan genel kurulunu önceki gün Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, beklendiği gibi kongrede güven tazeledi. Kemer, Side ve Belek bölgeleri 1,5 milyon TL'nin üzerinde yıllık tanıtım bütçesi ayırırken, Alanya için açıklanan tanıtım bütçesi ise eleştirilere neden oldu.
ALTİD: ÇOK ÇOK DÜŞÜK 
ALTAV'IN 2017 yılı tanıtım bütçesinin 465 bin TL'de kalması kafaları karıştırdı. Çünkü bu rakam 478 bin TL olan 2016 tanıtım bütçesinin de altında. Tanıtımda yeni hedeflerin konduğu, kan kaybeden Alanya turizminin yeniden toparlanması için ekstra çaba sarfedilmesi gereken bir dönemde bu durum kafaları karıştırdı. Alanyalı turizmciler de bu konuda serzenişte bulundu. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "İçinde bulunulan konum itibariyle en iyisi yapılmaya çalışılsa da, bu rakam Alanya için çok çok düşük. Alanya çok daha fazlasını hak ediyor" dedi.
KLEOPATRA: BU RAKAMLA OLMAZ
ALTAV Genel Kurulu'nda Divan Başkanı olan Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "ALTAV’ın biraz destek görme sorunu var. ALTAV'ın tüm yükü otellerin omzunda. Halbuki tüm Alanya’nın sahip çıkması lazım. Bu da olmayınca bütçe düşük kalabiliyor. Diğer kesimlerin katkısı görmüyoruz. Şimdi Teleferik A.Ş. sağolsun bize destek olacak. Ama baktığımız zaman evet, çok yetersiz bir bütçe. ALTAV Genel Kurulu'nda Divan Başkanı olduğum için dile getiremedim ama, bu rakamlarla tanıtım olmaz. Bu işin tabana yayılması gerekiyor. Tanıtımlara, etkinliklere ne kadar önem verip katılabilirsek, o kadar faydalı olur" diye konuştu.
SKAL: ÇOK KOMİK RAKAM
SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ise "Bu rakamlar Alanya için asla ve asla yeterli değil. Manavgat’ın bile 2 yıl önceki tanıtım bütçesi 1 milyon TL'den fazlaydı. Sadece fiziksel tanıtımla da olmaz. Web tabanlı, mobil uygulamalı tanıtımlar da olmalı. Ama tabi teknoloji demek, para demek. Marka stratejilerinde para harcarsan kazanırsın. Bu paralarla da bunlar zor. Bu bütçe, gelişen bu şartlarda neredeyse hiç bir şey. Bunlar bu işler için komik rakamlar" dedi. 
 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 23:41
Anahtar Kelimeler:
ALTAV Genel Kurulu
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