Alanyalı Turizm Müşaviri ALTAV'DA

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) kurumlarını ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle uzun soluklu görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, her iki kurumun da bakanlık nezdinde örnek gösterilen yapıda olduklarını söyledi. Görüşmelerde, Alanya için önemli olan pazarlarda geçtiğimiz yıllardaki kayıpların telafisi ve tanıtım stratejileri konuları masaya yatırıldı. Görüşmeleri değerlendiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Sayın Çavuşoğlu içimizden biri. Yeni görevinde başarılar diliyoruz” derken, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise “Sektörde Alanya’nın eli daha da güçlendi” dedi.