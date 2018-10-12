Alanyalı Toros'a altın madalya

Alanya Belediyesi'nde 30 yıldır görev yapan ve yaklaşık 40 yıldır Kızılay'a kan bağışında bulunan Kemal Toros, dün Kızılay Genel Merkezi'nin Antalya'da düzenlediği etkinlikte, düzenli kan bağışı yapması sebebiyle altın madalya aldı

Alanyalı Toros'a altın madalya
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ALANYALI Toros'a daha önce de Kızılay tarafından bronz ve gümüş madalyalar verilmişti. Dün gerçekleştirilen etkinlik sonrası Dim Medya'ya gelerek açıklamalarda bulunan Toros, "55 yaşındayım. Ben 1984'ten beri kan bağışında bulunuyorum. 18 yaşında sivillere kan bağışında bulundum. Askerden sonra da düzenli olarak kan bağışı yapmaya başladım. 2006 ‘da resmi olarak Kızılay'a kan bağışçısı oldum. Daha önce bronz ve gümüş madalya aldım. En son dün de altın madalya kazandım. 38 kez kan bağışı yaptım ve Antalya Kızılay Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vali ve Kaymakamın da katıldığı bir organizasyonla bu belgeler ve madalyalar veriliyor. Yaklaşık 100 kişiye verildi, tabi bunların içerisinde bronz, gümüş ve altın alanlar da var. 45 bağıştan sonra da plaket veriliyor. Tüm Alanya halkını düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyorum. 1 ünite kan 3 hayat kurtarır" dedi.

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