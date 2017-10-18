Alanyalı taksiciler isyan etti

KORSAN taksi ve ücretsiz servis ile ilgili uzun zamandır mücadele içerisinde olduklarını ancak son zamanlarda korsan taksiciliğin ve ücretsiz servis uygulamasının arttığını belirterek bu konuda kimin kontur ol noktası olduğunu bilmediklerini hatta Alanya şoförler odası başkanının bile ilgilenmediği konusunda şikâyetçiler.

Ata taksi durağı esnaflarından Murat Polat yaptığı açıklamada artık müşterileri otelcilerin, plajcılar butikçiler ve dövmecilerin taşıdığını Taksici esnafı olarak sahipsiz olduklarını söyledi. Hal böyle olancada ne oda yetkililerinden nede Belediye yetkililerinden ses seda yok sahipsiz kaldık” dedi

HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR.

Korsan taksiciler ve ücretsiz servis konusunda şikayetlerini dile getiren diğer taksi esnafı ise şunları söyledi. “Başka duraklardan gelip bizim bölgemizden müşteri alan taksiler var. Otellerin ücretsiz servis adında koydukları servisler var denetim yapılıyor deniyor fakat denetimler yetersiz kalıyor. Bizde taksici esnafı olarak mağdur oluyoruz. Herkes topu birbirine atıyor O diyor bana değmesin öbürü diyor bize değmesin durum böyle olancada mağdur olan biz taksi esnafı oluyoruz. Bu konuları defalarca dile getirmemize rağmen herhangi bir önlem ya da tedbir alınmadı dedi