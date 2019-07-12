Alanyalı sürücüler bu tarihlere dikkat!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Alanya’da eş zamanlı olarak denetimler yapılacak

Alanyalı sürücüler bu tarihlere dikkat!
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YAPILACAK trafik denetimlerine karşı vatandaşları uyaran yetkililer, 09.-11.30 ila 14.-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek denetimlerin 10 saat süreyle gerçekleştirileceğini belirttiler. ‘Radarla hız denetimine yönelik özel denetim gerçekleştirileceğini ifade eden yetkiler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için denetim süresinde yaka kameralarının kesinlikle açık kullanılacağını belirttiler. Araç ve sürücülere ilişkin mevzuatta belirtilen diğer eksiklik veya kural ihlaline karşı duyarlı olunacağını bildiren yetkililer, tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydederek sürücülerü de uyardılar.

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