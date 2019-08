Alanyalı Şebnem’den mektup var: ‘Can’ vermek için bağış çadırına 

ALANYA’NIN evladı Şebnem Köseoğlu’nun lösemiye karşı verdiği 2’inci savaşında ilik arayışı sürüyor. Alanya başta olmak üzere ülke genelinde Şebnem ve niceleri için örgütlenen kök hücre bağışı kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor. Kızılay önceki hafta gelen talep üzerine Alanya’nın civar mahallelerinde bağış çadırı kurmuş ve bağış yapılması için çağrıda bulunmuştu. Mahallelerin ardından Kızılay’ın bağış çadırı hafta başı itibariyle yeniden Alanya merkezinde Atatürk Anıtı önüne kuruldu. İlik bekleyen Şebnem de Alanya halkına bağışçı olmaları ve ‘Umut’ olmaları için çağrıda bulundu. Şebnem mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Ben Şebnem!

• Hani başına hiç gelmez sandığı ne varsa gelen Şebnem!

• Hani Alanya'da azıcık (!) deli dolu diye yadırgadığınız Şebnem!

• Morali bozukken ‘En birinci ben oldum’ tişörtünü ağustos sıcağında bile üzerinden çıkarmayan Şebnem!

• En çok beni seveceksiniz diye ortalığı yıkan Şebnem!

• Gün batımı görünce zıp zıp zıplayan Şebnem!

• Denizle kavuşunca çocuk gibi sudan çıkmayan Şebnem!

• Prenses tacıyla sokakta gezen Şebnem!

• Dünyanın doğum gününde kurulduğuna inanıp, öyle kutlayan Şebnem!

• Her gün hediye gelen pembe çelengine günaydın diyerek güne başlayan Şebnem!

• Öğrencilerine aile gibi düşkün Şebnem!

• Alıştığı mekanlarla bile duygusal bağ kurup değiştirmeyen Şebnem!

• Alanya tabelasından bile çıkmak istemeyen Şebnem!

• Herkesi her şeyi çok seviyor diye saf dediğiniz Şebnem!

• Şirinlerin dünyasına inanan Şebnem!

• Kansere ikinci kez yakalanan Şebnem!

• O uzak görünen birilerinin arkadaşı, komşusu, hocası, iş arkadaşı, kuzeni, akrabası olan, bir tanıdık Şebnem!

• Birilerinin çok sevdiği Şebnem!

• Hani kök hücre arayan Şebnem!

• Beyaz atlı prensi yerine, süper kahraman bekleyen Şebnem!

Hadi siz de en yakın Kızılay 'a bir koşu gidin bütün Şebnem'lerin iyileşmesine vesile olun!

Can verin! Verin ki Şebnemler yaşına başına aldırmadan hoplayıp zıplasın. Kollarını açıp denizi, bazen havayı en çok da gün batımını kucaklasın.

Koşun gidin işte! Şirinlerin iyi dünyasına inanayım ben, bozmayın! Bir olalım işte, onlardan mı, bunlardan mı demeden!

Lütfen kök hücre ve kan bağışçısı olun!

Lütfen insanlara yaşama fırsatı verin!”