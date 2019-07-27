Alanyalı Şebnem için anlattılar: Ünlü oyuncu Açelya Elmas da katıldı

FİKİR babalığını Gökhan Sipahioğlu’nun yaptığı farkındalık organizasyonu dün akşam Oba Olive Garden-Barbecue çatısı altında gerçekleşti. Oyuncu Açelya Elmas ve Dr. Fatih Demirci’nin katılımcı olarak yer aldıkları seminerin moderatörlüğünü Avukat Müge Gezginci yaptı. Tıpkı Şebnem gibi lösemiyle mücadele eden ve 2 kez yenen Elmas, hikayesini Alanyalılara anlattı. Öte yandan Dr. Demirci de ilik nakli ve bağış süreciyle alakalı merak edilen soruları yanıtladı. Seminere Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Belediye’sinin MHP’li Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu, İyi Parti’li Meclis Üyesi Didem Dim Özaltın, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) meclis üyeleri ve çok sayıda insan katılım sağladı. Etkinlikte Şebnem’le bir canlı bağlantı gerçekleştirildi. Şebnem Köseoğlu yapmış olduğu konuşmada, kendisi için seferber olan Alanya halkına teşekkürlerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 16:31