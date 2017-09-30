Alanyalı sanatçıdan albüm müjdesi

ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Palm Garden Beach Restoran'ın sahibi Murat Salman, arkadaşlarının ve yakın çevresinin verdiği olumlu desteklerden sonra profesyonel olarak albüm çıkarmaya karar verdi. Daha önce oluşturulan 14 demo şarkıya klip çeken Murat Salman, hobi olarak başladığı müzik kariyerini profesyonel bir sanatçı olarak devam ettirmek istiyor. Yaklaşık 3 yıldır Demirtaş'ta hizmet veren Palm Garden Beach'te işletmeci de olan Salman, cuma ve cumartesi akşamları kendi mekanında sahne alarak müdavimlerine konser tadında eğlenceler sunuyor. Bu yılın ilk yarısında "Dağlar mı yollar mı" adlı şarkıya çektiği kliple büyük ses getiren Salman, klipte Demirtaş'ın sahilini ve ormanlarına büyük yer vererek Alanya'nın tanıtımını yaptı. Salman, albümünü ise en kısa sürede çıkarmayı planladığını söyledi.