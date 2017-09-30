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Alanyalı sanatçıdan albüm müjdesi

Hobi olarak başladığı müzik kariyerine profesyonel bir sanatçı olarak devam etmek isteyen Palm Garden Beach Club Restoran'ın sahibi İç Mimar Murat Salman, "Dağlar mı yollar mı" adlı şarkısına çektiği kliple büyük beğeni topladı 

Alanyalı sanatçıdan albüm müjdesi

Hobi olarak başladığı müzik kariyerine profesyonel bir sanatçı olarak devam etmek isteyen Palm Garden Beach Club Restoran'ın sahibi İç Mimar Murat Salman, "Dağlar mı yollar mı" adlı şarkısına çektiği kliple büyük beğeni topladı 

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:25
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ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Palm Garden Beach Restoran'ın sahibi Murat Salman, arkadaşlarının ve yakın çevresinin verdiği olumlu desteklerden sonra profesyonel olarak albüm çıkarmaya karar verdi. Daha önce oluşturulan 14 demo şarkıya klip çeken Murat Salman, hobi olarak başladığı müzik kariyerini profesyonel bir sanatçı olarak devam ettirmek istiyor. Yaklaşık 3 yıldır Demirtaş'ta hizmet veren Palm Garden Beach'te işletmeci de olan Salman, cuma ve cumartesi akşamları kendi mekanında sahne alarak müdavimlerine konser tadında eğlenceler sunuyor. Bu yılın ilk yarısında "Dağlar mı yollar mı" adlı şarkıya çektiği kliple büyük ses getiren Salman, klipte Demirtaş'ın sahilini ve ormanlarına büyük yer vererek Alanya'nın tanıtımını yaptı. Salman, albümünü ise en kısa sürede çıkarmayı planladığını söyledi.

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Son Güncelleme: 30.09.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
Palm Garden Beach Club RestoranMurat SalmanDağlar Mı Yollar Mı
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