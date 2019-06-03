Alanyalı Rumlar, Nea İonia’da yönetimi ele aldı

EYLÜL ayında göreve başlayacak olan Başkan Despoina Tomaidou’nun meclis listesinden Alanyalılar Derneği genel sekreteri Gelly Sakaloglou’nun yanısıra, Fotis Çobanoglou, Aris Hacısavvidis ve Christos Anamourluoglou da meclis üyesi olarak seçildiler. Yeni yönetimde söz sahibi olan Nea İonia’da yaşayan Alanyalılar, bilindiği gibi her yıl bir heyetle Alanya’yı da ziyaret ederek, hasret gideriyorlar.

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Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 17:07