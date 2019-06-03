EYLÜL ayında göreve başlayacak olan Başkan Despoina Tomaidou’nun meclis listesinden Alanyalılar Derneği genel sekreteri Gelly Sakaloglou’nun yanısıra, Fotis Çobanoglou, Aris Hacısavvidis ve Christos Anamourluoglou da meclis üyesi olarak seçildiler. Yeni yönetimde söz sahibi olan Nea İonia’da yaşayan Alanyalılar, bilindiği gibi her yıl bir heyetle Alanya’yı da ziyaret ederek, hasret gideriyorlar.Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 17:07
Alanyalı Rumlar, Nea İonia’da yönetimi ele aldı
Mübadele ile Birinci Dünya Savaşı sonrasında Alanya’dan göçe zorlanan Rumlar’ın sonrasında yerleştikleri Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Nea İonia’da haftasonu yapılan yerel seçimlerde Alanyalılar belediye meclisine ağırlıklı olarak girerlerken, “Yeni Alanya” anlamına da gelen Nea İonia’da ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi