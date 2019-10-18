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Alanyalı özel çocuklar "Kalbimin Sevgili Gözü"nü sahneledi

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından hazırlanan ve 24. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Festivali’nde sahnelenen “Kalbimin Sevgili Gözü”, Bursalı seyircilerden büyük alkış aldı.

GÜNCEL 18.10.2019, 13:50
Alanyalı özel çocuklar "Kalbimin Sevgili Gözü"nü sahneledi
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ALANYA Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi, Nilbanu Engindeniz’in yazıp yönettiği, özel çocuklar tarafından sahnelenen “Kalbimin Sevgili Gözü” adlı oyun ile 24. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Festivali’nin özel konuğu oldu. Aynı zamanda 2019-2020 Tiyatro Sezonunun ilk turnesi özelliğini de taşıyan ve Bursa Görükle Gençlik Merkezi’nde gösterilen oyunu yüzlerce seyirci izledi.Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi'nin sanatsal desteği ile düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin özel konuğu olarak davet edilen Alanya Belediye Tiyatrosu, hem sezonun ilk turnesini yapmanın hem de uluslararası bir festivalde yer almanın gururunu yaşadı. Bursa'da 1996 yılından bu yana gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen festivalde bu yıl Belçika, İran, İspanya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin ve Danimarka'dan katılan sanatçıların sergileyeceği 7 oyun ile birlikte ülkemizin 4 farklı ilinden de 13 tiyatro grubu yer aldı.


 

#Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi #Alanya #Kalbimin Sevgili Gözü
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