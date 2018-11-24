BAKAN Soylu konuşmasında “Biz Anadoluyuz” Projesinde destek veren tüm turizmcilere teşekkür ederek, projeye destek gösteren turizmcilere plaket verdi. Daha sonra otelin başka bir salonunda gerçekleşen “3.Uluslararası Güvenlik Sempozyumuna” katılarak, sempozyuma katılan emniyet güçlerine hitaben konuşma yaptı. Bakan Soylu ülke genelinde terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi.
Alanyalı otelci bakanı konuk etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belek'te bulunan Alanyalı Hayırsever iş adamı Hacı Osman Üçdan sahibi olduğu Granada Luxury Belek otelde ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi’nin kapanış törenine katılarak, projeye ev sahipliği yapan turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi