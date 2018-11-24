Alanyalı otelci bakanı konuk etti

BAKAN Soylu konuşmasında “Biz Anadoluyuz” Projesinde destek veren tüm turizmcilere teşekkür ederek, projeye destek gösteren turizmcilere plaket verdi. Daha sonra otelin başka bir salonunda gerçekleşen “3.Uluslararası Güvenlik Sempozyumuna” katılarak, sempozyuma katılan emniyet güçlerine hitaben konuşma yaptı. Bakan Soylu ülke genelinde terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi.