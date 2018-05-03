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Alanyalı öğretmen bankta unuttuğu parasını arıyor

Alanya’da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, akademisyen eşiyle birlikte otomobil almak için bankadan 56 bin TL kredi çekerek Antalya merkeze gitti. Araba almak için arkadaşlarını bir bankta bekleyen çift parayı oturdukları bankta unuttu

Alanyalı öğretmen bankta unuttuğu parasını arıyor

Alanya’da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, akademisyen eşiyle birlikte otomobil almak için bankadan 56 bin TL kredi çekerek Antalya merkeze gitti. Araba almak için arkadaşlarını bir bankta bekleyen çift parayı oturdukları bankta unuttu

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:45
Alanyalı öğretmen bankta unuttuğu parasını arıyor
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ALANYA’DA rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, eşiyle beraber Alanya’dan Antalya merkeze giderek otomobil almak istedi. Bankadan 80 bin TL kredi kullanan çift internetten beğendikleri arabanın değeri olan 56 bin TL’yi çekerek yanlarına aldı. Arabayı almak için bankadan ayrılan çift, Antalya’da bulunan aile dostlarıyla buluşmak üzere bir bankta oturup bekledi. Arkadaşlarının gelmesiyle arabaya binen çift bir anlık dalgınlıkla paranın bulunduğu çantayı bankta unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra paranın yokluğunu fark eden çift geri döndü fakat parayı bulamadı. Bunun üzerine polise şikayette bulunan çift parayı bulan kişi veya kişilere seslendi. Yaşadıkları olayı anlatan Uslu, “Eşimle birlikte internetten beğendiğimiz otomobili satın almak için otobüsle Alanya’dan Antalya’ya geldik. Otomobili bize gösterecek olan arkadaşımızı da Meltem Mahallesi, Megapol Sineması önündeki belediye bankına oturarak beklemeye başladık. Bir süre sonra arkadaşımız bizi otomobiliyle almaya geldi. Eşimle birlikte araca binip Portakal Çiçeği Bulvarı'na doğru hareket ettik. Arabadan inerken çantanın yanımda olmadığını fark ettim. Şokun ardından hemen bankın olduğu yere döndük. Ancak bankın üzerinde çanta yoktu. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi olduk. Polis bize işlek bir cadde olduğunu ve MOBESE, güvenlik ve araç kameralarını inceleyeceklerini söyledi. Ben psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Eğer parayı getirirse kendisinden şikayetçi olmayacağız fakat bizden önce polis yakalarsa yapacağımız bir şey yok” dedi.  
Kaybolan paranın bulunması için arkadaşlarının yardımıyla afiş hazırlandığını ve paranın kaybolduğu bankın çevresine asıldığını belirten Uslu, “Para banka kredisiydi. Bulan kişinin vicdanı varsa paramızı geri getirir. Eğer getirirse kendisinden şikayetçi olmayıp aksine ödül vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım” dedi. Kaybolan 56 bin TL’yi bulmak için harekete geçen Antalya polisi, paranın unutulduğu bölgedeki bütün MOBESE kameralarını, toplu taşıma araçlarına ait kameraları ve işyeri kameralarını incelemeye başladı. Kamera görüntülerinde paranın konulduğu siyah renkli bez çanta ve çantayı alan şahsın eşkali saptanmaya çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaRumeysa Uslu
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