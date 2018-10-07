Alanyalı öğrencileri kahvaltıda buluşturdu

Alanya'nın gururu olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gören Alanyalı üniversite öğrencilerini bu sabah kahvaltıda buluşturdu, sorunlarını dinledi.

Alanyalı öğrencileri kahvaltıda buluşturdu
banner404

ALANYA'NIN gururu olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gören Alanyalı üniversite öğrencilerini bu sabah kahvaltıda buluşturdu, sorunlarını dinledi. Alanya'dan eğitim için Denizli'ye giden öğrencilerin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve sahip çıkan Müdür Demir, öğrencilerin kendisini her zaman araması için özel numarasını verdi ve iletişim için bir de WhatsApp grubu kurdu. Çocuklarıyla yakından ilgilenen Mevlüt Demir'e Alanyalı ebeveynler teşekkür ederken, Alanyalı öğrenciler ise Mevlüt Demir'in yakın ilgisi nedeniyle kendilerini gurbette değil, adeta evlerinde hissettiklerini söyledi. Demir ayrıca tüm öğrencilere birer Alanyaspor forması hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 15:17
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Kayabaşı'nda su sevinci
Alanya Kayabaşı'nda su sevinci
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479