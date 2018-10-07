Alanyalı öğrencileri kahvaltıda buluşturdu

ALANYA'NIN gururu olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gören Alanyalı üniversite öğrencilerini bu sabah kahvaltıda buluşturdu, sorunlarını dinledi. Alanya'dan eğitim için Denizli'ye giden öğrencilerin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve sahip çıkan Müdür Demir, öğrencilerin kendisini her zaman araması için özel numarasını verdi ve iletişim için bir de WhatsApp grubu kurdu. Çocuklarıyla yakından ilgilenen Mevlüt Demir'e Alanyalı ebeveynler teşekkür ederken, Alanyalı öğrenciler ise Mevlüt Demir'in yakın ilgisi nedeniyle kendilerini gurbette değil, adeta evlerinde hissettiklerini söyledi. Demir ayrıca tüm öğrencilere birer Alanyaspor forması hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 15:17