Alanyalı öğrencileri Alanyalı Emniyet Müdürü ağırladı

DAHA önce görev yaptığı Ankara, Konya ve diğer yerlerde Alanyalılara sahip çıkması ve onları bir araya getirmesiyle gönüllerde yer edinen Emniyet Müdürü Demir, bir kez daha Alanyalıları bir araya getirdi. Sadece gençleri değil zaman zaman ailelerini de Denizli'de ağırlayıp misafir ederek gurbetteki tüm Alanyalılara kucak açan ve adeta kendi evlerindeymiş gibi himaye eden Demir, gittiği her yerde halkın takdirini ve gönlünü kazanıyor. Hemen hemen her gün en az bir Alanyalının ziyaret ettiği Demir, ziyaretine gelen tüm Alanyalılar ile bizzat ilgilenip, sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Son olarak Pamukkale Üniversitesi'nin değişik bölümlerinde okuyan gençleri bir araya getiren Demir "Söz konusu Alanya ise gerisi teferruattır" ifadelerini yineleyerek, Alanyalı gençlerle dertleşip, sorunlarını dinledi. Her zaman yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Demir, bazılarının yurt, bazılarının da burs gibi sorunlarıyla yakından ilgilendi. Demir, koyu bir Alanya sohbeti de yaptıktan sonra gençleri yemekte ağırlayıp, Alanyaspor maçlarını da değerlendirdi. Takımın ve oyuncuların önümüzdeki sezondaki durumu üzerine hararetli sohbetler edildi. Emniyet Müdürü Demir, Alanyalı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Alanyalı öğrenciler ise Demir'e misafirperverliği için teşekkürleri sundular.