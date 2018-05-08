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Alanyalı öğrencileri Alanyalı Emniyet Müdürü ağırladı

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan yaklaşık 50 kadar Alanyalı öğrenci, Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından Denizli Polis Evi'nde yemekte ağırlandı

Alanyalı öğrencileri Alanyalı Emniyet Müdürü ağırladı

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan yaklaşık 50 kadar Alanyalı öğrenci, Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından Denizli Polis Evi'nde yemekte ağırlandı

08 Mayıs 2018 Salı 23:56
Alanyalı öğrencileri Alanyalı Emniyet Müdürü ağırladı
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DAHA önce görev yaptığı Ankara, Konya ve diğer yerlerde Alanyalılara sahip çıkması ve onları bir araya getirmesiyle gönüllerde yer edinen Emniyet Müdürü Demir, bir kez daha Alanyalıları bir araya getirdi. Sadece gençleri değil zaman zaman ailelerini de Denizli'de ağırlayıp misafir ederek gurbetteki tüm Alanyalılara kucak açan ve adeta kendi evlerindeymiş gibi himaye eden Demir, gittiği her yerde halkın takdirini ve gönlünü kazanıyor. Hemen hemen her gün en az bir Alanyalının ziyaret ettiği Demir, ziyaretine gelen tüm Alanyalılar ile bizzat ilgilenip, sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Son olarak Pamukkale Üniversitesi'nin değişik bölümlerinde okuyan gençleri bir araya getiren Demir "Söz konusu Alanya ise gerisi teferruattır" ifadelerini yineleyerek, Alanyalı gençlerle dertleşip, sorunlarını dinledi. Her zaman  yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Demir, bazılarının yurt, bazılarının da burs gibi sorunlarıyla yakından ilgilendi. Demir, koyu bir Alanya sohbeti de yaptıktan sonra gençleri yemekte ağırlayıp, Alanyaspor maçlarını da değerlendirdi. Takımın ve oyuncuların önümüzdeki sezondaki durumu üzerine hararetli sohbetler edildi. Emniyet Müdürü Demir, Alanyalı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Alanyalı öğrenciler ise Demir'e misafirperverliği için teşekkürleri sundular. 

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale ÜniversitesiDenizli PolisMevlüt Demir
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