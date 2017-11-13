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Alanyalı öğrencilerden 'YKS' yorumu

ÖYS, ÖSS, YGS, LYS’den sonra yeni sınav sistemi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Önce Türkçe-matematikle sınırlı kalacak dendi, ardından fen ve sosyal de eklendi. Peki, yeni sınav sistemi konusunda vatandaş ne düşünüyor? Beklentileri ve şikayetleri ne? Dim Web TV, lise öğrencileri ve öğrenci velilerine mikrofon uzattı

Alanyalı öğrencilerden 'YKS' yorumu

ÖYS, ÖSS, YGS, LYS’den sonra yeni sınav sistemi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Önce Türkçe-matematikle sınırlı kalacak dendi, ardından fen ve sosyal de eklendi. Peki, yeni sınav sistemi konusunda vatandaş ne düşünüyor? Beklentileri ve şikayetleri ne? Dim Web TV, lise öğrencileri ve öğrenci velilerine mikrofon uzattı

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:32
Alanyalı öğrencilerden 'YKS' yorumu
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ÖĞRENCİLERİN, sıkça yapılan değişikliklerden çok rahatsız olduğu ve velilerin son derece endişeli olduğu ortaya çıktı. 

İşte o yorumlar:

Emre Kaplan (Lise 2. sınıf öğrencisi): Yeni sınav sistemini bilmiyorum!

‘HANGİ ÜLKEDE HAFTADA 3 KEZ SİSTEM DEĞİŞİR’
Mehmet Berkay Çetinkaya (Lise 4. sınıf öğrencisi): Hangi ülkede sınav sistemi bir haftada 3 kez değişir? Gerçekten çok değişik bir YÖK (Yükseköğretim Kurulu). İkide bir değişip duruyor, hangisine çalışacağımızı bilemiyoruz. Sürekli değiştiğinden dolayı moralimiz bozuluyor.

‘ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR’
Durmuş Çekiç (Öğretmen, veli): Şu anki sistemin adını tam bilmiyorum. Şu anda bir uygulama yok. Acaba Bakanlık (MEB), televizyondan örnek soru yayınlayacak mı? Özellikle Temel Yetenek Sınavı’nda açık uçlu soru sorulacak mı, ne tür soru sorulacak? Çocuklarımız buna hazır mı? Umarım yetkililer bizi aydınlatır. Ben lisede okuyan bir öğrencinin velisiyim aynı zamanda. Oğlum için hayırlı olmasını umuyorum. Sınavların böyle değiştirilip durması, öğrencileri psikolojik olarak çok etkiliyor. “Ben ne çalışacağım, emeklerim boşa gidecek mi?” diye soruyorlar. 

‘ARTIK KALDIRAMIYORUZ’
Akif Çağlayan (Lise 4. sınıf öğrencisi): Artık bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum, çünkü her hafta sistem değişiyor. Artık bunu kaldıramıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
ÖYSössYGSLYS’YKS
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