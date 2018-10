Alanyalı öğrencilerden Demir'e ziyaret

AİLELERİNDEN uzakta eğitim gören Alanyalı öğrencileri sürekli konuk ederek, onlara her daim destek olduğunu bir kez daha gösterdi. Emniyet Müdürü Demir, sadece öğrencileri değil ailelerini de Denizli'de ağırlayıp misafir ederek gurbetteki tüm Alanyalılara kucak açarak onları adeta kendi evlerindeymiş gibi himaye etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hemen hemen her gün en az bir kaç Alanyalının ziyaret ettiği Demir ziyaretine gelen tüm Alanyalılar ile bizzat ilgilenmekte ve dertlerine derman olmaktadır. Çocuklarını, eğitim için Denizli iline gönderen Alanyalı ailelerde bu durumdan memnun olduklarını, gözlerinin arkada kalmadığını yaptıkları ziyaretlerde vurgulayarak, Emniyet Müdürü Demir’e teşekkürlerini dile getirdiler.

Alanyalı gençlerle dertleşip onların sorunlarını dinleyen ve her zaman yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini tekrar belirtti. Bazılarının yurt, bazılarının da burs, iş bulma, istihdam,sosyal ve özel sorunların çözümü vb sorunlarıyla yakından ilgilenen Demir, gençlerle koyu bir Alanya sohbeti yaptı.

Emniyet Müdürü Demir, Alanyalı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere özel tasarım Alanyaspor formaları dağıttı. Yörüklerin genelde bireysel ve yalnız veya az sayıda birlikte bulunduklarını, olması gerekenin ise daha çok birlik ve beraberlik içinde olmaları, bırakın kendi memleketlerinde, gurbette de birliğin ve beraberliğin önemli olduğunun altını çizen Demir’e Alanyalı öğrenciler ise Sayın Demir’in misafirperverliği karşısında minnetlerini dile getirerek teşekkürlerini sundular. Hepsinin yüzleri mutluluktan parlayan öğrenciler ise en kısa sürede yeniden buluşmaktan büyük sevinç duyacaklarını ifade ettiler. Etkinlik birlikte fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 11:18