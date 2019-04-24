Alanyalı öğrenciler Dubai'de göğsümüzü kabarttı

TÜRKİYE'NİN Dubai Başkonsolosu himayesinde, Dubai ve Kuzey Emirlikler Türk-İş Konseyi desteğiyle, Dubai’de yaşayan Türk Kadınların oluşturduğu, “Sultans Of Dubai” bünyesindeki gönüllülerin daveti üzerine Dubai’ye giden Kılıçaslanlı 12 öğrenci ve 3 öğretmen yurda döndü. İlk gün Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonuna katılan öğrenciler burada Büyükelçilik için bir gösteri düzenlediler. The CulturalQScientifie Assosication’da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Mahmutllar Kılıçaslan İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahneledikleri Teke Yöresi ve Kafkas Halk oyunları gösterileri büyük alkış topladı. Gösteri sonunda okul velileri, bürokratlar ve halk tarafından dikilen ve 72 parçadan oluşan dev Türk Bayrağı açan öğrenciler ayakta alkışlandı. Mahmutlar Kılıçaslan İlköğretim Okulu Müdürü Fatma Ayan törende yaptığı konuşmanın ardından ipek kozasından yapılmış bir tablo ile dev Türk Bayrağı’nı Dubai Başkonsolosu Mustafa llker Kılıç’a takdim etti. Kutlamalara Türkiye’den katılan Ünlü DJ Doğukan Manço muhteşem bir müzik ziyafeti çekti. Öğrenciler Manço ile bol bol resim çektirip sohbet etme imkanı buldular.Kutlama alanına açılan Alanya Belediyesi tarafından gönderilen hediyelerin bulunduğu stant Dubai’de yaşayan Türkler tarafından büyük ilgi gördü. Rixos Otel’de konaklayan öğrenciler Dubai’nin dünyaca ünlü yerlerini görme şansı buldular. Dubai Başkonsolosluğu tarafından çeşitli hediyeler verilen Alanyalı öğrenciler, şehir turu, safari, yat turu ve jegolandı gezerek unutamayacakları anılarla yurda döndüler. Okul Müdürü Fatma Ayan, “Ülkemizden kilometrelerce uzakta bulunan Dubai’de ülkemizi temsil etmekten son derece gurur duyduk. Öğrencilerimizin hayallerinin ötesinde yaşadıkları Dubai seyahatimizde emeği olan herkese öğrencilerim ve okulum adına teşekkür ederim. “ dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:08