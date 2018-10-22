Alanyalı Off-Road tutkunları kupalarla döndü

ALANYA Off-Road Kulübü sporcuları, haftasonunda Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen yarışlara katıldılar. Zorlu yarışlarda S3 Klasmanı'nda yarışan Adil Müftüoğlu ve partneri Okan Tattır, sağanak yağışın koşulları zorlaştırdığı parkurda klasman üçüncülüğü ve genel klasman üçüncülüğü elde ederek 1 kupa ve 1 çeyrek altın kazandılar. S2 Klasmanı'nda yarışan Mustafa Özel ve partneri Mustafa Uçak da klasman üçüncülüğü elde ederek kupaya uzandılar. Elde ettileri yeni başarılar ile Alanya Off-Road Kulübü müzesine yeni kupa kazandıran Adil Müftüoğlu, Okan Tattır, Mustafa Özel ve Mustafa Uçak, destek veren herkese teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 14:10