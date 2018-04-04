Alanyalı muhtarlar Yücel'le kültür turuna çıktı

MAKEDONYA'YA dün gece hareket eden Alanya Belediye Başkanı Yücel ve mahalle muhtarları, kültür gezisi kapsamında Osmanlı dönemi yapılarını, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek bilgi alacaklar. Heyet, Makedonya kültür turunun yanı sıra aynı zamanda resmi temaslarda da bulunacak. Makedonya programı çerçevesinde toplam 75 muhtar ve birim amirlerinden oluşan bir heyetle Makedonya’ya gidecek Başkan Yücel, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi ve Kavadarci Belediye Başkanlığı'na resmi ziyarette bulunacak. Başkan Yücel, 4 günlük Makedonya gezisinin ikinci gününde muhtarlarla bir de istişare toplantısı yapacak. Dün gece yola çıkıp 9 Nisan Pazartesi günü geri dönecek olan Makedonya heyeti, 4 günlük program kapsamında tarihi, kültürel ve turistik mekanları ziyaret edecek.

TARİHİ TAŞ KÖPRÜ DE GEZİLECEK

Alanya heyeti, ilk gün Osmanlı dönemi yapılarında 1438’de inşa edilen Kalkandelen’deki Alaca Cami, Halveti Tekkesi ve Roma dönemi eserlerini ziyaret edecek. Gezinin geri kalan günlerinde ise Resneli Niyazi’nin Sarayı, Manastır, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü Bitola’daki Askeri İdadi, Türk Çarşısı, Osmanlı döneminden kalma Bedesten ve İshak Camii gezilecek. İshak Paşa Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Alanya heyeti ziyaretlerini Yeni Cami, Kavadarci Belediyesi, Matka Kanyonu, Matka Ulusal Parkı, Üsküp şehir turu kapsamına Yahya Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii, Kapan Han, Davut Paşa Hamamı, Vardar Nehri üzerindeki yapımı 1469’da tamamlanan Taş Köprü’yle sürdürecek.