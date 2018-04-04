Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...
Apple'dan Google'a büyük çalım! Taşlar yerinden oynayacak
Apple'dan Google'a büyük çalım!
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...

Alanyalı muhtarlar Yücel'le kültür turuna çıktı

Başkan Yücel, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e merkez ve kırsalda görev yapan 75 mahalle muhtarlarının katılacağı kültürel amaçlı bir program düzenledi

Alanyalı muhtarlar Yücel'le kültür turuna çıktı

Başkan Yücel, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e merkez ve kırsalda görev yapan 75 mahalle muhtarlarının katılacağı kültürel amaçlı bir program düzenledi

04 Nisan 2018 Çarşamba 22:16
Alanyalı muhtarlar Yücel'le kültür turuna çıktı
banner404

MAKEDONYA'YA dün gece hareket eden Alanya Belediye Başkanı Yücel ve mahalle muhtarları, kültür gezisi kapsamında Osmanlı dönemi yapılarını, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek bilgi alacaklar. Heyet, Makedonya kültür turunun yanı sıra aynı zamanda resmi temaslarda da bulunacak. Makedonya programı çerçevesinde toplam 75 muhtar ve birim amirlerinden oluşan bir heyetle Makedonya’ya gidecek Başkan Yücel, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi ve Kavadarci Belediye Başkanlığı'na resmi ziyarette bulunacak. Başkan Yücel, 4 günlük Makedonya gezisinin ikinci gününde muhtarlarla bir de istişare toplantısı yapacak. Dün gece yola çıkıp 9 Nisan Pazartesi günü geri dönecek olan Makedonya heyeti, 4 günlük program kapsamında tarihi, kültürel ve turistik mekanları ziyaret edecek.
TARİHİ TAŞ KÖPRÜ DE GEZİLECEK
Alanya heyeti, ilk gün Osmanlı dönemi yapılarında 1438’de inşa edilen Kalkandelen’deki Alaca Cami, Halveti Tekkesi ve Roma dönemi eserlerini ziyaret edecek. Gezinin geri kalan günlerinde ise Resneli Niyazi’nin Sarayı, Manastır, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü Bitola’daki Askeri İdadi, Türk Çarşısı, Osmanlı döneminden kalma Bedesten ve İshak Camii gezilecek. İshak Paşa Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Alanya heyeti ziyaretlerini Yeni Cami, Kavadarci Belediyesi, Matka Kanyonu, Matka Ulusal Parkı, Üsküp şehir turu kapsamına Yahya Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii, Kapan Han, Davut Paşa Hamamı, Vardar Nehri üzerindeki yapımı 1469’da tamamlanan Taş Köprü’yle sürdürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelMakedonyaÜsküp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa’ya yeni proje
Gazipaşa’ya yeni proje
Proje Alanya sınırını aştı
Proje Alanya sınırını aştı
ALKÜ 'TÜBİTAK'ı ağırladı
ALKÜ 'TÜBİTAK'ı ağırladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim