Alanyalı muhtarlar İstanbul yolcusu 

Haber: Alper KUTAY
İSTANBUL Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal'ın yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki oylama sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde Alanya'daki 102 mahalle muhtarı İstanbul'a tebrik için gidecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney önderliğinde İstanbul'a gidecek olan muhtarlar, Mevlüt Uysal'a tebriklerini iletecek. Alanya'dan giden heyetlere gösterdiği ilgi nedeniyle özellikle muhtarlar ve sivil toplum örgütleri tarafından çok sevilen bir isim olan Mevlüt Uysal için yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylama yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem avukatlığını da üstlenen ve Erdoğan'la yakın dostluğu bulunan Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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