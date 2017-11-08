Alanyalı muhtarlar Baykal'a gidiyor

TÜRK Hava Kurumu Alanya Şubesi Başkanı Emine Keyaoğlu, Alanya'daki 40 mahallenin muhtarını bugün Ankara'ya götürdü. Keyaoğlu başkanlığındaki gezi programı çerçevesinde önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, ardından Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı ve son olarak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi ziyaret edilecek. Keyaoğlu yaptığı açıklamada, "Sayın Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Ankara'da olacağız. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etmeyi planlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şubesi'nin temin ettiği otobüsle yapacağımız yolculuk 10 Kasım Cuma günü sona erecek" dedi.