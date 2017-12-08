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Alanyalı mühendis Güney, Klimanjaro'ya tırmandı

Alanyalı Jeoloji Mühendisi ve dizi oyuncusu Ali Ertan Güney, 4 bin 700 metre yüksekliğindeki Kibo Kampı'ndan 6 kilometre yürüyerek yaklaşık 7 saatte 1.195 metre daha yükseğe tırmandı

Alanyalı mühendis Güney, Klimanjaro'ya tırmandı

Alanyalı Jeoloji Mühendisi ve dizi oyuncusu Ali Ertan Güney, 4 bin 700 metre yüksekliğindeki Kibo Kampı'ndan 6 kilometre yürüyerek yaklaşık 7 saatte 1.195 metre daha yükseğe tırmandı

08 Aralık 2017 Cuma 14:40
Alanyalı mühendis Güney, Klimanjaro'ya tırmandı
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Haber: Alper KUTAY

ASIL mesleği Jeoloji Mühendisliği olup oyunculuk da yapan, dağcılık, mağaracılık, paraşüt, yelken, skuba, dalış, dalga sörfü, rüzgar sörfü, kayak gibi ekstrem sporları ile tanınan ve geçtiğimiz aylarda Yeni Alanya Gazetesi'nde röportajı yayınlanan Alanya doğumlu Ali Ertan Güney, daha önce de Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak adını duyurmuştu. Bu kez, Afrika'nın 5 bin 895 metre ile en yüksek dağı olan Klimanjaro'nun zirvesine çıkmayı hedefleyen Güney, hiç bir ön çalışma yapmadan, tek başına ve 5 kişilik bir yardımcı ekiple, 1-5 Aralık tarihleri arasında tırmanışını tamamlayarak Türk Bayrağı'nı zirveye taşımanın gururunu yaşattı. 4 bin 700 metre yüksekliğindeki Kibo Kampı'ndan 6 kilometre yürüyerek yaklaşık 7 saatte 1.195 metre daha yükseğe tırmanan Güney, zorlu bir parkuru daha tamamlamayı başardı. Zirve dönüşü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güney, "Jeoloji mühendisliği yaptığım ve bir özel firma adına dağlarda altın kaynakları aradığım yıllarda, dağcılığa ve tırmanmaya büyük ilgim vardı. 2012'de Aladağlar ve Uludağ zirveleri, Ağustos 2014'de Ağrı'nın zirvesine çıktım. Bundan sonraki hedefim, önce 7.000'lik bir dağ ve ardından Everest olacak" dedi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 14:53
Anahtar Kelimeler:
Ali Ertan GüneyDağcılıkAlanyalıAlanya
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