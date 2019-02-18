Alanyalı Müftüoğlu'na sürpriz konuk

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) İkinci Başkanı Dr. Mohamed Wagih Azzam, Alanyalı spor adamı Emin Müftüoğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

Alanyalı Müftüoğlu'na sürpriz konuk
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DÜNYA Bisiklet Birliği (UCI) İkinci Başkanı ve Afrika Bisiklet Konfederasyonu Başkanı Dr. Mohamed Wagih Azzam, dünya bisikletine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti. Azzam, bu çerçevede yakın dostu olan eski UCI Yönetim Kurulu Üyesi ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) eski Başkanı olan Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı AlanyaEmin Müftüoğlu ile İstanbul'da buluştu. Dünya bisikletine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Azzam ve Müftüoğlu, Türk bisikletini de ele aldılar. Müftüoğlu, 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında Alanya'ya getirdiği Azzam'a, Alanya'nın spor turizmi olanaklarından da bahsetti ve Alanya olarak tüm uluslararası bisiklet organizasyonlarına hazır olduklarını söyledi.

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