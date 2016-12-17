Alanyalı Müftüoğlu'na büyük onur

BALKAN Bisiklet Birliği genel kurulu gerçekleştirildi.

12 Balkan ülkesinden 7 başkan adayının yarıştığı seçimi Makedonyalı Sasho Dinitrijoski 5 oy ile ikinci turda kazandı. Yunanlı aday 4, Türk aday 3 oy alırken, başkan yardımcıları ise Eduard Novak (Romanya) ve Vladimir Kuvalja (Bosna) oldular. Yönetim kuruluna Avni Nuha (Kosova) ve Sasa Gakicic (Sırbistan) girdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu(TBF)Başkanı Erol Küçükbakırcı yönetime bile giremedi.TBF ve Balkan Bisiklet Birliği eski başkanı olan Alanyalı Emin Müftüoğlu ise oybirliği ile Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı seçildi.

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