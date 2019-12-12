Alanyalı müdür Demir, Davutoğlu'nun listesinde
Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 'Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nun listesine Alanyalı Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de girdi
GÜNCEL 12.12.2019, 23:51 13.12.2019, 00:00
ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 'Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nun listesine Alanyalı Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de girdi. Ak Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi için kuruluş başvurusu yapıldı. Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet başvuru dilekçesini teslim etmek için bugün İçişleri Bakanlığı'na gitti. Yeni partinin ismi Gelecek Partisi olurken, Kurucular Kurulu listesine Alanyalı Emniyet Müdürü Mevlüt Demir alfabetik sıraya göre 80. sıradan girdi.
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