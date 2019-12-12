Alanyalı müdür Demir, Davutoğlu'nun listesinde

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu ve kuruluş başvurusunu verdiği Gelecek Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri arasında Alanyalı emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak da yer aldı. Ak Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi için kuruluş başvurusu yapıldı. Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı olarak belirledi. Partinin 154 kişilik kurucular kurulu arasında Denizli eski Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile Alanya’da ikamet eden Sarıveliler Bağımsız Belediye Başkanı, Davutoğlu'nun yakın dostu Halil Kulak da yer aldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü görevinden Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu’na atanan Mevlüt Demir’in, Davutoğlu’nun partisinde görev almak için emekli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Alanya’ya gelerek teşkilat çalışmalarına başlayacağı konuşulan Mevlüt Demir’in, önce ilçe başkanı, ardından il başkanı, 2023 Genel Seçimleri’nde ise Gelecek Partisi’nden Antalya Milletvekili Adayı olacağı konuşuluyor.