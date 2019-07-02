Alanyalı mimarlar dünyaya damga vurmaya devam ediyor

ALANYALI tanınmış mimar Adil Okur, İtalya'da 'En İyi Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Adil Okur Mimarlık, İtalya'da düzenlenen Avrupa Birliği'nin en önemli ve kapsamlı tasarım yarışması olarak kabul edilen A Design Award Yarışması'nda Mylome Otel ile ödüle layık bulundu. Adil Okur, 'En İyi Tasarım Ödülü'nü Como Gölü kıyısında bulunan tarihi Teatro Sociale'de aldı.



BERBEROĞLU KUTLADI

AK Parti eski Alanya İlçe Başkanı, turizmci Mustafa Berberoğlu, siyasetteki eski yol arkadaşlarından olan Okur'u kutladı. Berberoğlu "Mimarlığın merkezinde Alanya'nın bir evladının ödül alması bizler için onur ve gurur kaynağıdır. Sizin başarılı çalışmalarınız gelecek kuşakların özgüven içinde geleceğe yürümelerine büyük bir katkı sağlayacaktır. Gerçekten başarı kolay olmuyor. Tebrik ederim" dedi.