Alanyalı mimara Londra'dan ödül

EUROPİAN Awards London (Dünya Tasarım Ödülleri) Yarışması’nın 25 Ekim 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen ödül törenine katılan Alanyalı Mimar Cüneyt Darı, gecede ‘En İyi Otel’ kategorisinde Rubi Platium Hotel Projesi ile ödül aldı. İngiltere, Polonya, Rusya, Ukrayna, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de katıldığı yarışmada Darı, hazırladığı projeyle rakiplerini geride bırakaraktı. Mimarlar ve tasarımcılar için büyük önem arz eden yarışmada Darı Alanya'yı bir kez daha onurlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 13:34