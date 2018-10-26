Alanyalı mimara Londra'dan ödül

Dünya Tasarım Ödülleri Yarışması’na Rubi Platium Hotel Projesi ile katılan Alanyalı mimar Cüneyt Darı, “En İyi Otel” ödülünü almaya hak kazandı 

Alanyalı mimara Londra'dan ödül
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EUROPİAN Awards London (Dünya Tasarım Ödülleri) Yarışması’nın  25 Ekim 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen ödül törenine katılan Alanyalı Mimar Cüneyt Darı, gecede ‘En İyi Otel’ kategorisinde Rubi Platium Hotel Projesi ile ödül aldı. İngiltere, Polonya, Rusya, Ukrayna, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de katıldığı yarışmada Darı, hazırladığı projeyle rakiplerini geride bırakaraktı. Mimarlar ve tasarımcılar için büyük önem arz eden yarışmada Darı Alanya'yı bir kez daha onurlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 13:34
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