Alanyalı mimara ABD'de uluslararası tasarım ödülü

ALANYALI mimar Cüneyt Darı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülü (IDA) yarışmasında 3 kategoride ödül kazandı. Los Angeles'da düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülü yarışmasında Darı, "Sirius Deluxe Hotel" projesi ile "Diğer Mimari Tasarımlar" kategorisinde, "Granada Luxury Belek Hotel" ve "Children Restaurant-Selectrum" projeleri ile "İç Tasarım" kategorisinde ödüle layık görüldü. Darı, ödüllerini Pasific Design Center'da düzenlenen törende alırken, yaptığı açıklamada, "Bir Türk firması olarak Los Angeles'ta bu ödülü almak bize gurur verici bir an yaşattı. Birçok ülkenin katıldığı bu yarışmada, Amerika'da bu ödüle layık görülmek önce ülkem sonra da kendim ve ekibim adına gurur verici" diye konuştu. Bugüne kadar 60'a yakın turizm kompleksine imza attıklarını, şu anda Miami ile Dominik Cumhuriyeti'nde projelerinin olduğuna işaret eden Darı, "Hedefimiz, daha yeni projelerde dünya mimarlık podyumunda ülkesini temsil eden ve Türkiye'yi gururlandıran bir firma olmak" diye konuştu.

İTALYA VE İNGİLTERE'DE DE ÖDÜLLER ALMIŞTI

Darı, Haziran 2018'de İtalya'da düzenlenen Uluslararası A Tasarım Yarışması'nda "Mimari, İnşaat ve Yapı Tasarımı" kategorisinde, Antalya Belek'te inşa edilecek "Selectum Dreams Hotel" projesiyle ödül almıştı. Darı ayrıca geçen ekim ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında "En İyi İç Tasarım" ödülünün sahibi olmuştu.