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Alanyalı mimar Türkiye'ye açıldı

Alanya, mimarlarıyla gurur duymaya devam ediyor. Hazırladığı otel projeleriyle dikkat çeken Bora Mimarlık, Amorium Kastamonu projesiyle ses getirdi

GÜNCEL 20.10.2019, 18:14
Alanyalı mimar Türkiye'ye açıldı
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ALANYALI mimar Nuri Bora’nın sahibi olduğu Bora Mimarlık, 5’inci otel projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bora Mimarlık, Nergiz Butik Otel, Blue Marlin Otel, Sea Star Otel ve Granada Luxury Beach’in ardından Amorium Kastamonu’nun projesini hazırladı. Oteli İskandinav mimari tarzında projelendiren firma, otelin iç mimarisini, statik ve mekanik projelerini de hazırladı. Proje hakkında bilgi veren mimar Nuri Bora, Amorium Kastamonu’nun 80 odalı olduğunu söyledi. Kent merkezindeki projenin doğa oteli konseptinde hazırlandığını söyleyen ve 5 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Bora "Yeşilin, doğanın içinde bir otel. İskandinav mimari tarzına uygun olarak projelendirdik. 2020 mart ayında inşaatına başlanacak otelin kasımda açılması planlanıyor. 15 milyonluk bir yatırım" dedi. 

#Alanyalı Mimar #türkiye #Amorium Kastamonu #Bora Mimarlık
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