Alanyalı mimar ödüle doymuyor
Hazırladığı projeler ve aldığı ödüllerle dikkat çeken Alanyalı mimar Cüneyt Darı son olarak Architecture MasterPrize 2019’da Anex Tur için hazırladığı projeyle ödül aldı
ALANYALI mimar Cüneyt Darı, dünya çapında mimari tasarımda yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemini arttırmayı amaçlayan Architecture MasterPrize (AMP) 2019’a katılan 200 mimar arasında ilk 20 de yer aldı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Architecture MasterPrize 2019’a Anex Tur için hazırladığı projeyle katılan Darı, Public Space Winner ödülünü aldı.
Anex Tur’un en iyi projesi olan Selectum Dreams Otel projesi, Darı’ya kamusal alan tasarımı alanında ödül getirdi. Anex Tur projeyi, 2020’de hayata geçirmeyi planlıyor. Architecture MasterPrize 2019’a dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda proje başvurdu. Yarışma bünyesinde finale kalan projeler, “Peyzaj Mimarlığı”, “İç Mimarlık” ve “Mimari Tasarım” ana kategorileri altında 41 alt kategoride yarıştı. Architecture MasterPrize ödül töreni ise dün Guggenheim Museum Bilbao’da gerçekleştirildi.
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