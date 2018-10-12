Alanyalı Kocaman'dan büyük başarı

ALANYALI Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 11 Ekim 2018 tarihinde Bişkek'te Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda Eğitimin Küreselleşmesi: Kalkınma Perspektifleri" başlıklı Uluslararası Eğitim Forumu'na iştirak ederek bir konuşma yaptı.

Türk Konseyi’nin kuruluş serüvenine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, kurumun çalışma mekanizmasını belirleyen temel ilke ve hedeflerden bahsetti. Genel Sekreter Yardımcısı, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla devam eden geniş çaplı işbirliğinden söz ettikten sonra, bilim ve eğitim konusu başta olmak üzere Türk Konseyi’nin başlıca işbirliği alanları hakkında detaylı anlatımda bulundu.



Yüksek öğrenim konusunun önemine dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Türk Üniversiteler Birliği ile ilgili son gelişmeleri aktarırken Kocaman ayrıca, Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi'nin Türk Dünyası üniversiteleri arasındaki işbirliğine yaptığı katkıyı vurguladı. Türk Üniversiteler Birliği’nin çalışmalarında aldığı aktif rolü de takdir etti.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığını üstlendiği, bu sene Çolpon-Ata’da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne değinen Dr. Kocaman, Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Macaristan Başbakanı'nın katılımlarını da işaret ederek, sözkonusu etkinlik sırasında en üst düzeyde yüksek bir siyasi iradenin sergilendiğini ifade etti.

Ertesi gün Genel Sekreter Yardımcısı, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yıldönümü törenine katılmıştır. Tören sırasında, Genel Sekreter Yardımcısı, Orkhun Değişim Programı, Kardeş Okul Projesi ve Üniversite Spor Oyunları gibi bilim ve eğitim alanında Türk Konseyi çerçevesinde yürütülen önemli projelere katkılarından ötürü Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi'nin “Fahri Doktora” unvanına layık görüldü.