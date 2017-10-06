'Alanyalı Kocaman başarılara imza atıyor'

İSTANBUL'DAKİ Çırağan Sarayı'nda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü nedeniyle düzenlenen Türk Günü etkinliğine MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Dim, resepsiyonda Türk dünyasının işbirliğine yönelik konuşmasıyla ayakta alkışlanan ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) Alanyalı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman'ın tebrik etti. Dim "Alanya’nın değerli evladı Ömer Kocaman, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olarak başarılı işler yapıyor. Medyanın da ilgi odağında. Türk dünyasını birleştiren Türk Konseyi organizasyonu Türk Günü etkinliğinde Çırağan’da hemşehriler olarak da buluşmuş olduk" dedi.

TÜRK KONSEYİ NEDİR?

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile 3 Ekim 2009 tarihinde resmi olarak Nahçıvan Anlaşması ile kurulmuş uluslararası bir örgüt. Örgütün Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere 4 kurucu üyesi bulunmakta.

