Alanyalı 'Kepçeci Yusuf' kalbine yenildi

51 yaşında kalbine yenilen Köroğlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
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