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Alanyalı 'Kepçeci Yusuf' kalbine yenildi

Alanya Belediyesi’nin sevilen çalışanlarından ‘Kepçeci’ lakaplı Yusuf Köroğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Alanyalı 'Kepçeci Yusuf' kalbine yenildi

Alanya Belediyesi’nin sevilen çalışanlarından ‘Kepçeci’ lakaplı Yusuf Köroğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

12 Ekim 2017 Perşembe 10:38
Alanyalı 'Kepçeci Yusuf' kalbine yenildi
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51 yaşında kalbine yenilen Köroğlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

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Alanya BelediyesiKepçeci YusufKalp KriziYusuf KöroğluAliefendi Merkez Mezarlığı
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