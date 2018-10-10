Alanyalı kadınlar kahvaltıda buluştu

30 YILLIK köklü bir geçmişe sahip Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği gelenekselleşen kahvaltı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Özkan Kırtasiye'nin teras katında bulunan Nerdek Kafe'nin çatısı altında gerçekleşen kahvaltıda üyeler bir araya geldiler. Nurcan Okan başkanlığında faaliyetlerini sürdüren dernek bu yıl burs imkanı sağladığı öğrenci sayısını 80'e çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Ağaoğlu dernek bünyesinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin bilgi verdiği açıklamasında "Derneğimizin çatısı altında Nurcan Okan başkanlığında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün de kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Derneğimiz bünyesinde genç kadın arkadaşlarımızın sayısında artış sağladık. Aynı şekilde burs imkanı sağlayarak okuttuğumuz öğrenci sayısını da 80'e çıkardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şuan üye sayımız yaklaşık 160 civarında. Genç kadın arkadaşlarımızın da katılımlarıyla gücümüze güç katıyor ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.