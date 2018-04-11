Alanyalı işadamını 'Büyükelçi' kurtardı

Yasin ARAZ

ALANYA'DA müteahhitlik ve emlakçılık sektörleriyle uğraşan, iş ve işçi sağlığı üzerine de faaliyetler yürüten Alanyalı işadamı, Villa Alaiye'nin sahibi İbrahim Yıldırım, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dolandırıcıların elinden zor kurtuldu. Başından geçen talihsizlikleri Yeni Alanya ile paylaşan Yıldırım, yaşadığı olaylar zincirini şöyle anlattı: "Alman emlak web sitelerine satılması için koyduğum 2 adet mülkü gören ve Bahreyn kökenli olduğunu söyleyen Abdulbaki Fadi adlı bir müşteri beni arayarak, mülklerle ilgilendiğini söyledi. Daha sonra daireler hakkında fotoğraflar, videolar ve bilgilendirme yazıları istedi. Bahse konu 2 mülkün bilgi ve fotoğraflarını kendisine gönderdim. Fotoğraf ve videoları aldıktan bir gün sonra beni yeniden arayarak 2 daireyi de satın almak istediğini, bu görüşmeyi yapmak için Belgrad'a gelip, gelemeyeceğimi sordu. Ben de buraya gelmelerini, hem daireyi görmelerini, hem de mülkleri almak istemeleri halinde işlemlerin burada yapılacağını söyledim. Kendisi bana zengin işadamları olduklarını, Belgrad’ta ciddi yatırımları olduğunu ve projelerin başından ayrılacak zamanları olmadığını söyleyerek, ön anlaşma yapıp kapora ödemek için çağırdı.

'KALDIĞIM OTELDEN İTİBAREN TAKİP EDİLDİM'

Ben de onların tekliflerine inanıp, 'Tamam durum bu, sizin de alacağınız kesinse gelirim' dedim, kendileri de onayladılar ve Belgrad'ta ön ödeme yapacaklarını söylediler. Ayrıca tapuyu da bir arkadaşlarının adına alacaklarını belirttiler. Ardından ben de Belgrad'a gittim ve kendilerinin bana teklif ettiği Hotel Moskva'ya yerleştim. Bu otelde kalırsam daha rahat görüşebileceğimizi söyledi. Saat 16.00'da olması gereken randevuyu saat 18.00'de Otel Regency Hyatt'a aldılar. Otel Regency Hyatt'a gittim, fakat isminin Abdulbaki olduğunu söyleyen kişi beni yeniden aradı ve kendisinin yoğun olduğunu, bu nedenle görüşmeye ortağı Dawid isimli bir kişinin geleceğini söyledi. Ben de 10 gündür kendisiyle görüştüğümü söyleyip, kendisinin gelmesini istedim, bana yetişmeye çalışacağını söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra Dawid isimli şahıs geldi, ancak gelen şahsı ben görüşmeden yarım saat önce kaldığım Otel Moskva'nın lobisinde otururken gördüm. Zira başında fötr şapka olan ve fötrün altından boynuna kadar uzanan beyaz bir peçe vardı. Lobide gördüğüm şahıs 'Ben Dawid' diyerek karşıma gelince şüphelerim daha çok arttı. Ben durumu hiç bozuntuya vermeden görüşmeye başladım ve 3 saate yakın bir süre görüşme yaptık.

'YAZDIRDIĞI BELGELERİ YIRTIP ALDIM'

Konuya, Belgrad'ta büyük yatırımları olduğundan bahsederek başladı. Zengin bir Yahudi ailenin oğlu ve İsviçre vatandaşı olduğunu, dünyanın her yerinde yatırımları bulunduğunu, çok parası olduğunu anlattı. 2 mülkün de tapularını inceledi ve yeniden cep telefonundan video ve fotoğraflara baktı. Ardından ise dairelerin ikisini de almak istediğini söyleyerek çıkardığı ajandasına dairelerin bilgilerini yazmamı istedi. Sonrasında ise yazının altına 160 bin Euro kapora yazıp imzalamamı istedi. Fakat benden böyle bir imza beklerken masada böyle bir para olmadığını ve parayı almadan imza atmayacağımı söyledim. Bana, 'Buradan sonra bankaya gideceğiz, parayı orada sana takdim edeceğim' dedi. Ben de 'Banka cüzdanında bu kadar para yattığını görebilir miyim?' diye sorduğumda, banka cüzdanının otelde olduğunu söyledi ve işlemler bittikten sonra göstereceğini belirtti. Benim şüphelerim iyice arttı, dolandırılacağımı anladım ve ajandaya yazdığım sayfayı 'Bu böyle olmadı, yazım oldukça çirkin. Biz bunu bilgisayardan yazalım, imza ve kaşe atayım' dedim ve yazdığım sayfayı yırttım aldım.

'BÜYÜKELÇİMİZ BİZZAT ARADI'

Benden böyle bir davranış beklemeyen Dawid isimli şahıs şaşırdı ve baka kaldı. Fakat herhangi bir müdahalede bulunmadı. Normalde bana orada kapora ödemesi yapacaklardı fakat benim bu hareketimden sonra bana, ana paralarının Belçika Antwerp'te olduğunu, ödemeyi orada yapıp yapamayacaklarını sordu. Ben de geçiştirmek ve belli etmemek için ne derlerse 'Tamam' dedim. Ardından görüşmeyi sonlandırıp oradan ayrıldım. Çağırdığım taksiye binip kaldığım Otel Moskva'ya gittim ve olup bitenlerden eşimi haberdar ettim. Çünkü bir şebeke ile karşı karşıya kaldığımı anladım. Konuyu hemen pazar günü olduğu için kapalı olduğunu düşündüğüm Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçiliği'ne bir e-mail ile bildirdim. Pazartesi sabahı erkenden cep telefonum çaldı ve Büyükelçimiz Tanju Bilgiç bizzat aradı. Durumumu sordu ve otelde olduğumu öğrenince hemen bir görevliyi bana göndereceklerini, benimle ilgileneceklerini söyledi. Kısa bir süre sonra Güvenlik Ataşemiz otele geldi ve benden olay hakkında bilgi aldı.

'GÜVENDE OLMADIĞIMI SÖYLEDİLER'

Güvenlik Ataşemiz bana hemen eşyalarımı toplamamı ve bu otelde kalmamamı, otelin benim için çok riskli olduğunu söyledi. Ardından da bana, 'Artık siz bize emanetsiniz ve devletimizin koruması altındasınız, lütfen eşyalarınızı toplayın. Sizi özel aracımla daha güvenli bir yere götüreceğim' dedi. Hemen bavulumu topladım ve ataşemiz eşliğinde büyükelçiliğimize 50 metre mesafedeki bir otele yerleştirildim. Aynı gün Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ile görüşme yaptık. Olayı kendilerine de özetledim. Bana, 'Artık devletimizin güvencesi altındasınız' diyerek cep numarasının da yazılı olduğu kartını uzattı. Bir durumla karşılaşmam halinde kendisini arayabileceğimi söyledi. Bu gelişmeler beni oldukça duygulandırdı ve büyükelçimizin konu ile ilgili bizzat ilgilenmesi güven verdi. Devletimizin gücünü daha iyi hissettim ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bir kez daha gurur duydum."

