Alanyalı iş adamı okul yapılması için arazisini bağışladı

ALANYALI iş adamı Mustafa Sanay, Uzunöz köyü, Kurtlupınar Mevkii’nde bulunan 4,7 dönümlük arazisini, üzerine okul yapılmak üzere devlete bağışladı. Tüm hayırseverleri ordunun, devletin ve milletin yanında olmaya çağıran Sanay, “Alanya’da okullar hep hayırseverlerin katkılarıyla yapılmıştır, ama Dim köyünün en uzak yerine, ormanın içine bir okul yaptılar. Buraya giden öğretmenlerimiz beddua ediyor, çok mağdurlar. Ben onları göz önüne alarak bugün (20 Nisan) Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yla görüştüm ve arazimi bağışladım, o da çok sevindi. Mustafa-Emine Sanay adına hayırlı olsun diyor, tüm hayırseverlerimizi okul ve yurt yaptırmaya davet ediyorum.” dedi.